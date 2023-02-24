В Кремле заявили, что Путин не будет обращаться к россиянам 24 февраля

В прошлом году в этот день президент объявил о начале специальной военной операции.

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Президент России Владимир Путин не планирует обращения к россиянам 24 февраля. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил он РИА Новости на соответствующий вопрос.

В прошлом году российский лидер объявил в этот день о начале специальной военной операции на Украине.

Во вторник российский лидер выступил с обращением к Федеральному собранию. В своей речи глава государства подробно остановился на причинах проведения спецоперации и ее целях. Главной международной новостью в связи с послание стало приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.