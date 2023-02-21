Жилье, маткапитал и МРОТ: о каких социальных вопросах говорил Путин в обращении к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, которое стало первым со ввода войск на Украину 24 февраля 2022 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

В послании Федеральному собранию Путин остановился на важности развития социальных программ и повышения уровня жизни граждан. Он отметил, что наша экономика выстояла в сложных условиях, что дает нам уверенность в том, что мы сможем расти по всем ключевым показателям. Один из них - это повышение зарплат. А также увеличенные налоговые вычеты и поддержка жителей новых регионов России.

В кулуарах встречаются руководители регионов, депутаты, лидеры фракций, министры, сенаторы, представители религиозных конфессий - всего в зале почти полторы тысячи мест. Это первое послание федеральному собранию с начала СВО.

«Вчера он большую часть работал в Ново-Огарево, но еще раз повторю, что все таки в окончательном виде это авторский продукт. Он лично дорабатывает всегда текст, многие пассажи он сам переписывает, что-то добавляет, будем слушать с большим интересом»,- заявил пресс-секретарь президента РФ.

В преддверии начала собрания по громкой связи просят всех присутствующих занять свои места. Буквально с первых минут послания президент переходит от общего к частному - центральное внимание занимает тема специальной военной операции. И сразу - конкретные поручения правительству - не просто продолжать линию поддержки бойцов на передовой и их семей, а разрабатывать новую структуру помощи.

«Предлагаю создать госфонд - адресная помощь семьям погибшим и ветеранам СВО. Он будет координировать вопросы поддержки, реабилитации и помогать в образовании, трудоустройстве, в повышении квалификации. Отдельная задача - долговременный уход на дому за пострадавшими. Прощу всех в краткие сроки решить все организационные работы. Порядок оказания помощи должен быть простым, без бюрократии. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный соцработник»,- объявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Как заявляет Александр Моор, губернатор Тюменской области, во время речи президента он уже передавал поручения своим ведомствам, а тема прикрепления координаторов к ветеранам СВО или семьям мобилизованных у них уже практикуется.

«Мы создали по каждой семье соцпаспорт, за каждой семьей закрепили соцработника»,- добавил он.

Президент предложил установить для всех участников СВО двухнедельных отпуск и не реже чем раз в полгода, чтобы была возможность провести время с близкими. Отдельное поручение адресовано регионам и минстрою.

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с Правительством. Поручаю отработать все детали этой программы. И не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья, в первую очередь, конечно, в наших значимых оборонных городах, индустриальных и научно-исследовательских центрах»,- сказал президент РФ.

Особое внимание новым субъектам - планы на ближайшую перспективу - масштабные: возродить предприятия и порты Азовского моря, которое теперь стало внутренним. Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей активно подключаются ко всем доступным льготным услугам. Наиболее волнующая президента тема - материнство.

«С 1 февраля материнский капитал снова проиндексируют 11,9%. право на такую меру имеют жителей новых субъектов»,- высказался глава РФ.

Тема туризма переплетена и с темой строительства новых магистралей и федеральных трасс. Эти меры позволяют стране укреплять внешнеэкономические связи, что особо актуально под натиском западных санкций.

«Принято решение продлить автомагистраль Москва - Казань до Тюмени, а в перспективе до Владивостока, что расширит наши связи с рынками Азии, будем развивать порты черного и азовского морей»,- добавил Путин.

Приток инвестиций с учетом выстроенного президентом вектора развития экономики может составить порядка 2 триллионов рублей. Нужно лишь выработать творческие подходы, подставить плечо бизнесу, уменьшить налог на прибыль при закупке отечественных IT-технологий и продуктов искусственного интеллекта. И в тоже время провести деофшоризацию экономики - предпринимательство должно быть в пределах российской юрисдикции. Президент обратился и к беглым олигархам.

«Образ запада как тихой гавани оказалась фальшивкой. Запад оказался фальшивкой, и кто вовремя это не понял, кто рассматривал РФ как источник заработка, многое потеряли. Их там ограбили, отняли законно заработные средства. Я как то сказал, замучаетесь пыль глотать спасая свои деньги, ровно так и вышло»,- прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

И пока одни бежали, другие объединялись. Санкционная модель бизнеса оказалась в чем-то даже выгоднее, сейчас уровень инфляции в России близится к отметке в 4%, в то время как на Западе достигает 20%. Детальное внимание главы государства в сфере пенсионных накоплений - вклады должны быть застрахованы, а их возврат гарантирован. Эту речь точно не назовешь протокольной. Владимир Путин не раз обращался не к чиновникам, а именно к гражданам нашей большой страны.