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Польша вышлет военного атташе Белоруссии из страны

Семен Лавров
04:19 24.02.2023
В МИД Польши заявили, что приняли решение выслать белорусского военного атташе из страны. Это ответная мера на выдворение из РБ польского офицера-пограничника.
Польша вышлет военного атташе Белоруссии из страны
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress
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Военный атташе Белоруссии должен в ближайшее время покинуть Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел польской республики Лукаш Ясина.

«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», - приводит его слова Polska Agencja Prasowa.

Отмечается, что данное решение было принято в ответ на выдворение из Белоруссии польского офицера пограничной службы.

Ранее министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что оставшиеся пропускные пункты на польско-белорусской границы могут быть закрыты. До этого Варшава закрыла погранпереход «Бобровники». Как заявил глава МВД республики, это было сделано из соображений безопасности.

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