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МИД Польши сообщил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией

Сергей Лебедев
11:34 21.02.2023
Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский сообщил, что такие решения не принимаются исключительно по политическим мотивам.
МИД Польши сообщил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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В Польше готовы полностью закрыть границу с Белоруссией, если будет такая необходимость. Об этом в эфире местного радио заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский. Решения о закрытии контрольно-пропускных пунктов, по его словам, не принимаются исключительно по политическим мотивам.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий», - сказал чиновник.

Напомним, накануне стало известно, что Польша закрывает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска на границе с Белоруссией. Об этом заявили в польском Министерстве внутренних дел.

Данное решение связано в введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польских перевозчиков. Отмечается, что приостановление движения будет действовать до тех пор, пока официальный Минск не отменит ограничения со своей стороны.

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