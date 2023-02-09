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Польша закрывает пункт пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией

Ян Брацкий
13:27 09.02.2023
Свое решение польские власти мотивировали соображениями безопасности.
Польша закрывает пункт пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Официальная Варшава закрывает погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией. С таким заявлением выступил глава польского МВД и госадминистрации Мариуш Каминьский.

«В связи с интересом государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего решения с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках», - написал Каминьский в Twitter.

В начале января стало известно о планах Польши по созданию новой пехотной дивизии на востоке страны. Со слов главы Минобороны Мариуша Блащака, костяк дивизии составят четыре бригады, на вооружении которых будут американские танки Abrams, южнокорейские K-2 и польские самоходки Krab.

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