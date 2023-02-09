В стране и мире Польша закрывает пункт пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией Ян Брацкий Свое решение польские власти мотивировали соображениями безопасности. © Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Официальная Варшава закрывает погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией. С таким заявлением выступил глава польского МВД и госадминистрации Мариуш Каминьский. «В связи с интересом государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего решения с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках», - написал Каминьский в Twitter. В начале января стало известно о планах Польши по созданию новой пехотной дивизии на востоке страны. Со слов главы Минобороны Мариуша Блащака, костяк дивизии составят четыре бригады, на вооружении которых будут американские танки Abrams, южнокорейские K-2 и польские самоходки Krab. Экспертное мнение и аналитика