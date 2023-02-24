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Белый дом: Байден объявит о введении нового пакета санкций против РФ в пятницу

Семен Лавров
01:03 24.02.2023
Официальный представитель Белого дома анонсировала выступление Байдена, на котором он объявит о введении нового пакета санкций против России.
Белый дом: Байден объявит о введении нового пакета санкций против РФ в пятницу
© Фото: Piers Cavendish Impact Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден обнародует новый пакет антироссийских санкций в пятницу. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря, американский лидер сделает это в ходе своего выступления на видеоконференции. В ней также примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители стран «Большой семерки», сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, что G7 намерены разработать механизм, который позволит «закрутить гайки» в соблюдении рестрикций. По данным источника агентства, он будет заключаться в обмене информацией о государствах и компаниях, замеченных в «пособничестве» России в обходе санкций.

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