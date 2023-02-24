Ракета-носитель с кораблем на замену неисправному «Союзу МС-22» стартовала с Байконура

Стыковка «Союза МС-23» с Международной космической станцией ожидается 26 февраля в 4.01 по мск.

© Видео: Роскосомос © Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведет Роскосмос.

Запуск состоялся в 3.24 по московскому времени. Спустя девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты и самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС).

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме, ожидается, что стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС состоится 26 февраля в 4.01 по Москве.

Беспилотный космический корабль прибудет на замену «Союзу МС-22» и пробудет на орбите 215 суток. Таким образом экспедиция экипажа поврежденного корабля продлится до 29 сентября.

«Союз МС-23» доставит на орбиту 429 килограмм груза, среди которого средства медицинского контроля и обследования, средства для уборки станции и контроля чистоты атмосферы, сменное оборудование для систем российского сегмента, белье и контейнеры с рационами питания и другое.

Повреждение внешней оболочки «Союза МС-22» произошло в начале декабря в результате попадания метеороида. Его планируют спустить беспилотным способом. Из-за инцидента на корабле «Союз МС-23» отправился на орбиту почти на месяц раньше запланированного.