Совет главных конструкторов рекомендовал запустить «Союз МС-23» 24 февраля
Совет главных конструкторов рекомендовал госкомиссии запустить к Международной космической станции беспилотный корабль «Союз МС-23» 24 февраля. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Согласно заявлению, после инцидента с разгерметизацией терморегулирования «Прогресса МС-21», специалисты Роскосмоса тщательно провели анализ телеметрической информации и фотографиями поверхности корабля.
«В результате совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля «Союз МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура на 24 февраля в 03:34 мск», - говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
Ранее Роскосмос сообщил, что поврежденный корабль «Прогресс МС-21» будет сведен с орбиты 19 февраля. Такое решение приняла группа управления российским сегментом Международной космической станции.
Напомним, 15 декабря 2022 года произошло повреждение внешней обшивки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Из-за утечки был отложен полет в космос двух российских космонавтов. Также в результате происшествия наблюдались проблемы с терморегулированием, однако, позднее ситуация стабилизировалась. Экипаж МКС провел осмотр места повреждения корабля при помощи манипулятора с американского сегмента Международной космической станции.