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Совет главных конструкторов рекомендовал запустить «Союз МС-23» 24 февраля

Игнат Далакян
15:40 18.02.2023
Совет главных конструкторов, посвященный запуску беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС, прошел сегодня в Ракетно-космической корпорации имени Королева.
Совет главных конструкторов рекомендовал запустить «Союз МС-23» 24 февраля
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Совет главных конструкторов рекомендовал госкомиссии запустить к Международной космической станции беспилотный корабль «Союз МС-23» 24 февраля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Согласно заявлению, после инцидента с разгерметизацией терморегулирования «Прогресса МС-21», специалисты Роскосмоса тщательно провели анализ телеметрической информации и фотографиями поверхности корабля.

«В результате совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля «Союз МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура на 24 февраля в 03:34 мск», - говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Ранее Роскосмос сообщил, что поврежденный корабль «Прогресс МС-21» будет сведен с орбиты 19 февраля. Такое решение приняла группа управления российским сегментом Международной космической станции.

Напомним, 15 декабря 2022 года произошло повреждение внешней обшивки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Из-за утечки был отложен полет в космос двух российских космонавтов. Также в результате происшествия наблюдались проблемы с терморегулированием, однако, позднее ситуация стабилизировалась. Экипаж МКС провел осмотр места повреждения корабля при помощи манипулятора с американского сегмента Международной космической станции.

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