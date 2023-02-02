Самолет ВВС Израиля нанес удары по Газе после перехваченной ракеты

Военные сообщили, что удары последовали после того, как с территории Сектора Газа была выпущена ракета по Израилю.

© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

В Израиле перехватили ракету, запущенную из сектора Газа. Сообщается, что это произошло после срабатывания воздушной тревоги на израильских территориях, граничащих с сектором Газы.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на военных Израиля. После самолет ВВС Израиля нанес удары по палестинским землям. Отмечается, что это произошло после того, как оттуда выпустили ракету через границу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля и Палестины - Эли Коэном и Риядом Малики. Он выразил серьезную обеспокоенность очередным витком насилия между двумя народами. Также Лавров выразил слова соболезнования по причине гибели и ранений мирных граждан в результате палестино-израильской эскалации.

Прежде премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «мощный и точный» ответ на теракты в Иерусалиме. Он предостерег: «кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает».