Германия передаст Украине еще четыре боевых танка Leopard 2A6

В Минобороны Германии отметили, что новые поставки увеличат количество бронемашин, которые власти ФРГ обещали Киеву, с 14 до 18.

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Официальный Берлин направит киевскому режиму еще четыре основных боевых танка Leopard 2A6, которые будут взяты из запасов бундесвера. Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

«Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2A6 из запасов Вооруженных сил ФРГ», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте немецкого оборонного ведомства.

В заявлении Минобороны отмечается, что данная мера позволяет увеличить количество бронемашин, которые власти ФРГ обещали Киеву, с 14 до 18. Суммарно с танками Leopard 2A6 из Португалии и Швеции, подчеркнули в МО ФРГ, режим Зеленского получит 31 танк, из которого можно сформировать один украинский танковый батальон.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что танки Leopard уже находятся на Украине. Ранее польские власти заявили о готовности передать киевскому режиму до 14 танков немецкого производства Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого Варшава отправила около 250 танков Т-72.