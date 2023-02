В стране и мире WSJ: Макрон и Шольц убеждали Зеленского начать переговоры с Москвой Ян Брацкий Накануне замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что для переговоров с Москвой, Киеву и Западу придется сложить оружие. © Фото: Press Office of UkraineThePresidentialOfficeUkraine Global Look Press Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с официальной Москвой. Это произошло во время одного из последних разговоров трех лидеров в Париже, пишет газета The Wall Street Journal. «Макрон и... Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой», - говорится в публикации. Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для переговоров с Россией, Украине и ее западным покровителям придется сложить оружие и прекратить обстрелы. Только после этого возможен диалог с учетом геополитических реалий, подчеркнул дипломат. Сегодня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова вести переговоры о мирной реализации заявленных ранее целей спецоперации, но любые другие варианты рассматривать не будет. Экспертное мнение и аналитика