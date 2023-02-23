Замглавы МИД Галузин: Западу и Киеву придется сложить оружие для переговоров с Россией

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Западу и Киев следует прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие, если они хотят вести переговоры с Москвой. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие», - сказал он.

Галузин отметил, что после этого можно будет «вести обсуждение на базе новых геополитических реалий».

Ранее в МИД РФ отметили, что любые миротворческие инициативы по Украине разбиваются о желание Вашингтона продолжать боевые действия. США таким образом стремятся ослабить Россию, а в идеале - «обезглавить, раздробить и взять под свой контроль», подчеркнули в ведомстве.