Небензя: Россия будет говорить только о мирной реализации целей СВО, других сценариев нет
Официальная Москва готова вести переговоры о мирной реализации заявленных ранее целей специальной военной операции на Украине. Любые другие варианты в Кремле рассматривать не будут. С таким заявлением в ООН выступил постпред России при организации Василий Небензя.
«Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации, другие сценарии даже рассматривать не будет», - заявил Небензя.
Кроме того, российский дипломат назвал ложью утверждения о стремлении Москвы уничтожить Украину.
Ранее основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН по видеосвязи. Музыкант призвал немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Уотерс неоднократно обвинял США в подстрекательстве конфликта на Украине и называл главу Белого дома Джо Байдена военным преступником.