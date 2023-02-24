Небензя: Россия будет говорить только о мирной реализации целей СВО, других сценариев нет

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина имеет шанс стать нормальным миролюбивым государством, если прекратит боевые действия.

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Официальная Москва готова вести переговоры о мирной реализации заявленных ранее целей специальной военной операции на Украине. Любые другие варианты в Кремле рассматривать не будут. С таким заявлением в ООН выступил постпред России при организации Василий Небензя.

«Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации, другие сценарии даже рассматривать не будет», - заявил Небензя.

Кроме того, российский дипломат назвал ложью утверждения о стремлении Москвы уничтожить Украину.

Ранее основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН по видеосвязи. Музыкант призвал немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Уотерс неоднократно обвинял США в подстрекательстве конфликта на Украине и называл главу Белого дома Джо Байдена военным преступником.