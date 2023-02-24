Бразильцы Малком и Клаудиньо из «Зенита» получили российское гражданство

Своим указом президент РФ Владимир Путин постановил принять в гражданство 23 человека, при этом четыре человека были лишены российского паспорта.

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Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо, выступающие за команду «Зенит» из Санкт-Петербурга, стали гражданами Российской Федерации. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Малком перебрался в Северную столицу из каталонской «Барселоны» в 2019 году, а Клаудиньо - из бразильского «Ред Булл Брагантино» в 2021. Прошлым летом игроки продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство француза Адриана Боке, работавшего в Донбассе и просившего убежище в России. Напомним, ранее журналист обратился в миграционное подразделение МВД о признании его беженцем на территории РФ, так как на родине журналиста преследовали за активную пророссийскую позицию.