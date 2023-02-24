Британия ввела санкции против 92 физических и юридических лиц из России

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Великобритания расширила санкционный список против России. В него добавили 92 физических и юридических лица. Об этом сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Санкции Соединенного Королевства против РФ превысили 1 500 человек», - говорится в сообщении.

Под санкции попали 34 лица, якобы связанные с Ростехом и «Алмаз-Антеем», представители руководства «Аэрофлота». Также ограничения коснулись россиян, которые, по мнению Великобритании, связаны компаниями «Газпром» и «Росатом».

Кроме того, санкции распространили на главу Минцифры Максута Шадаева, заместителя столичного мэра Максима Ликсутова и тульского губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, в декабре прошлого года двенадцать военачальников Вооруженных сил Российской Федерации попали в санкционный список Министерства иностранных дел Великобритании. Также под ограничения попали иранский бригадный генерал Абдолла Мехраби, компания MADO, специализирующаяся на авиационных двигателях, ее директор Юсеф Абуталеби и глава Организации авиационной промышленности Ирана профессор Афшин Хадже Фард.

А в ноябре Великобритания наложила санкции на главу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Кроме того, в санкционном списке оказались десять губернаторов и глав регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии и Калмыкии.