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Политолог Светов: Россия научилась обходить вводимые странами Запада санкции

Максим Крюков
17:08 24.02.2023
По словам политолога Юрия Светова, Лондон считает, что знает, как препятствовать деятельности банков.
Политолог Светов: Россия научилась обходить вводимые странами Запада санкции
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Россия приспособилась к введению коллективным Западом санкций и научилась обходить их. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов, говоря о расширении Лондоном ограничительных мер в отношении РФ. Напомним, рестрикции коснулись 92 физических и юридических лиц, а также деятельности четырех российских банков. Как отметили в британском правительстве, Соединенное Королевство ввело против РФ уже более 1 500 санкций.

«Обсуждалось все время, чтобы наложить санкции на ядерные материалы, скажем так, и на алмазы. Договориться с этой темой у них пока не получалось. Великобритания, видимо, решила показать пример», - сказал он в беседе с RT.

По словам политолога, Британия все время считала себя «мировым финансовым центром», однако после выхода из состава Европейского союза страна утратила данный статус.

«Тем не менее она считает, что знает, как препятствовать деятельности банков. Естественно, вещи неприятные, но мы научились обходить и компенсировать санкции», - подчеркнул Светов.

Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова заявила, что очередные санкции Великобритании против российских банков - жест отчаяния, рассчитанный на блокировку любых возможностей участия в международных платежных операциях. По мнению аналитика, антироссийские санкции давно исчерпали себя.

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