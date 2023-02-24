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Аналитик Федосова назвала антироссийские санкции Великобритании жестом отчаяния

Ян Брацкий
15:19 24.02.2023
По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, антироссийские санкции давно исчерпали себя.
Аналитик Федосова назвала антироссийские санкции Великобритании жестом отчаяния
© Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Очередные санкции Великобритании против российских банков - жест отчаяния, рассчитанный на блокировку любых возможностей участия в международных платежных операциях. Об этом заявила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Вопрос в том, какие риски эти банки несут при попадании в санкционные списки... Я думаю, что все российские банки были настороже... Это уже такой шаг отчаяния. Чиновники ЕС говорят, что все санкции они уже применили», - объяснила Федосова в беседе с RT.

Ранее стало известно о решении официального Лондона обложить Россию новыми ограничениями. Под санкции попали 92 человека и четыре банка. Таким образом, санкции Великобритании против России превысили 1 500 человек, говорится на сайте кабмина Соединенного Королевства.

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