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Бойцы ВС РФ уничтожили позиции боевиков Зеленского огнем из «Градов»

Игорь Лапик
16:43 24.02.2023
Для нанесения ударов по скоплениям боевиков киевского режима, артиллеристы пользуются данными разведки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В зоне спецоперации наша артиллерия уничтожила огневую точку противника. Боевиков накрыли «Градом». От разведки поступила информация о скоплении украинской техники и пехоты. Реактивные снаряды накрыли украинских боевиков, а момент поражения снимали средства фиксации.

У киевских карателей тоже есть реактивные системы залпового огня. Но их снаряды, пролежавшие на складах с советских времен, не всегда взрываются при ударе о землю. Такие снаряды встречаются часто, они торчат прямо из асфальта. Саперы уничтожают их накладными зарядами. Разминировать на освобожденных территориях приходится много. Националисты, отступая, оставили очень много взрывоопасных предметов. Особенно много противотанковых мин. На кадрах, снятых с коптера, сгоревшая украинская техника, а рядом минное заграждение.

Передвигаясь по местности, где еще совсем недавно шли тяжелые бои, нужно быть максимально аккуратным и не съезжать на обочину, потому что там могут быть заложены противотанковые мины. Они представляют огромную опасность.

Нацисты, убегая под натиском наших войск, стремятся нанести, как можно больший ущерб инфраструктуре. Взрывают дома и другие здания, уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны. Последователи фашистов ненавидят наши мемориалы. Один из обелисков они облили краской и пытались полностью разрушить, но не успели. Вооруженные формирования Украины воюют не только с наследниками великого поколения победителей, но и стреляют в нашу общую героическую историю.

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