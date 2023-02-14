Российские саперы обнаружили и взорвали растяжку с гранатами на бывших позициях боевиков

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4.1 кошка

Украинские боевики очень часто минируют места покинутых позиций, особенно подходы к своим схронам. На одном из таких мест разведчики обнаружили растяжку сразу с двумя гранатами.

Военнослужащие предупредили съемочную группу, что близко лучше не подходить, и приготовились использовать специальное устройство - армейскую «кошку». Она должна будет зацепить и сдернуть растяжку.

Сапер кинул ее, и прогремел взрыв. Заложенные на растяжке гранаты были уничтожены.

Ранее «Звезда» показала разминированное российскими саперами депо в Мариуполе. Теперь, когда военнослужащие инженерных войск очистили депо от взрывоопасных предметов, за дело могут взяться электрики и дорожные рабочие.