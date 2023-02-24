МИД Китая назвал критику своих мирных инициатив по Украине необоснованной
Критика мирного плана Китая по урегулированию украинского кризиса является попыткой очернить официальный Пекин. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай», - цитирует его РИА Новости.
Ранее МИД Китая опубликовал документ, в котором изложил 12 пунктов по деэскалации ситуации на Украине. В документе содержится призыв к немедленному прекращению боевых действий и недопустимости применения ядерного оружия. Китайские дипломаты видят решение конфликта только в диалоге сторон, который предложено возобновить как можно скорее. Пекин осуждает санкционную политику Запада и призывает уважать законные интересы других стран.
В Белом доме отреагировали на опубликованный документ. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет диктовать Киеву условия для переговоров с Москвой.