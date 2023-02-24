Минобороны Польши: танки Leopard уже находятся на Украине

Ранее Польша заявила о готовности передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

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Варшава передала Киеву танки Leopard, которые уже находятся на Украине. С таким заявлением на открытии заседания Совета нацбезопасности Польши выступил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», - цитирует Блащака РИА Новости.

Ранее польские власти заявили о готовности передать киевскому режиму до 14 танков немецкого производства Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого Варшава отправила около 250 танков Т-72.

Однако, не все в Евросоюзе стремятся избавиться от своих арсеналов в пользу националистов на Украине. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять свои Leopard-2. Как отметил политик, страна не хочет помогать Киеву в ущерб собственным оборонительным возможностям.

Москва неоднократно указывала на недопустимость дальнейших оружейных поставок на Украину странами коллективного Запада и даже направляла НАТО соответствующую ноту. По мнению Кремля, поставки танков и другого современного оружия не способствуют переговорному процессу.