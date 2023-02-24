Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры

© Видео: petersburg.live, VK © Фото: petersburg.live, VK

Момент стрельбы в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге попал на камеры наблюдения. Видео публикует «Санкт-Петербург (Питер) Live».

По данным «Фонтанки», в омоновца стреляли картечью из обреза. Пострадавшего увезли в больницу с тяжелым ранением в живот.

СК сообщает, что стрелок задержан. Сейчас он уже дает показания. Мотивы такого поступка пока неизвестны. Также сообщается, что у злоумышленника при себе нашли два коктейля Молотова, 2 обреза и музыкальную колонку.

Как отмечает Telegram-канал 112, на месте преступления стрелявший включил музыку, когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, он сказал им убегать и начал стрелять в омоновца. Также этот паблик отмечает, что злоумышленник - 50-летний уроженец Узбекистана.

В ноябре прошлого года инцидент с нападением на сотрудников правоохранительных органов произошел в Анапе. Тогда мужчина ранил двух полицейских ножом, выстрелил в сотрудника Следственного комитета и забаррикадировался у себя в доме. Силовикам пришлось штурмовать жилище злоумышленника. В итоге он был ликвидирован.