В Анапе ликвидировали мужчину, стрелявшего в сотрудника СК

Злоумышленник забаррикадировался у себя дома после того, как ранил полицейских ножом.

© Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

В понедельник в Анапе полицейские ликвидировали 56-летнего мужчину, который ранил двух полицейских ножом, выстрели в сотрудника Следственного комитета и забаррикадировался у себя в доме. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать жилище преступника.

«Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе», - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня мужчина ранил участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Последние планировали отключить электричество за долги.

После этого злоумышленник забаррикадировался в доме и выстрелил в следователя, прибывшего на место происшествия.