В Анапе ликвидировали мужчину, стрелявшего в сотрудника СК
Злоумышленник забаррикадировался у себя дома после того, как ранил полицейских ножом.
© Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
В понедельник в Анапе полицейские ликвидировали 56-летнего мужчину, который ранил двух полицейских ножом, выстрели в сотрудника Следственного комитета и забаррикадировался у себя в доме. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать жилище преступника.
«Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе», - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, сегодня мужчина ранил участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Последние планировали отключить электричество за долги.
После этого злоумышленник забаррикадировался в доме и выстрелил в следователя, прибывшего на место происшествия.