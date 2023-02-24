«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный выстрелил в омоновца из обреза

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге.

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У станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге неизвестный напал на сотрудника ОМОНа. По данным издания «Фонтанка», он выстрелил в него картечью из обреза. Силовик получил ранение в живот и был экстренно госпитализирован.

По кадрам, которые публикуют в Telegram-каналах, видно, что место стрельбы сейчас оцеплено, работает полиция.