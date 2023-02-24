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«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный выстрелил в омоновца из обреза

Иван Линдеманн
13:15 24.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге.
«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный выстрелил в омоновца из обреза
© Фото: spbgrajdanin, VK
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У станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге неизвестный напал на сотрудника ОМОНа. По данным издания «Фонтанка», он выстрелил в него картечью из обреза. Силовик получил ранение в живот и был экстренно госпитализирован.

По кадрам, которые публикуют в Telegram-каналах, видно, что место стрельбы сейчас оцеплено, работает полиция.

© spbgrajdanin, VK

Обстоятельства нападения на омоновца устанавливают сотрудники СК. Как сообщили в ведомстве, уже возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

«Фонтанка» отмечает: сейчас стрелок уже рассказывает о своих мотивах правоохранителям. У нападавшего нашли 2 коктейля Молотова, 2 обреза и музыкальную колонку.

Напомним, что в августе прошлого года в городе Мурино под Петербургом произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы инцидента сообщили в соцсетях, что в потасовке приняли участие около 20 человек.

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