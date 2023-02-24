112: госпитализирован белгородский губернатор Гладков

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Белгородского губернатора Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал 112. По его данным, состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести.

Утверждается, что Вячеслав Гладков ближайшие несколько дней проведет по наблюдением медиков. Угрозы жизни губернатора нет. Официальная информация о госпитализации не поступала.

Напомним, ровно месяц назад президент Владимир Путин провел встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Глава государства и губернатор обсудили работу оперативного штаба и обеспечение безопасности. Руководитель региона отметил, что эти вопросы больше всего волнуют людей.

Также Вячеслав Гладков рассказал Владимиру Путину о подвиге семилетнего мальчика из поселка Уразово. Когда украинские националисты начали обстрел населенного пункта, мальчик спас свою младшую сестру от разлетавшихся осколков.