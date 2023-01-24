Путин заявил, что россиян не так просто оболванить украинскими фейками
Об этом заявил глава государства в ходе встречи с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
Россиян не так просто оболванить с учетом их характера. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин, говоря о дезинформации с украинской стороны.
«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», - сказал глава государства.
Во время встречи с Владимиром Путиным белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о фейках про возможные боевые действия в регионе, которые распространяет Украина. Он отметил, что местные жители уже знают, как отличить правду от лжи.
Напомним, в начале встречи президент предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности в регионе и работу оперативного штаба.