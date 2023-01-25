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Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области

Ян Брацкий
00:10 25.01.2023
Президент Владимир Путин обсудил с губернатором Белгородской области развитие региона и вопросы безопасности населения.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал президенту Владимиру Путину о подвиге семилетнего мальчика, проживающего в поселке Уразово. Когда украинские националисты начали обстрел населенного пункта, мальчик спас свою младшую сестру от разлетавшихся осколков.

«В поселке Уразово, куда я приезжал, мне понравился мальчишка. Он рассказывал: "Начался обстрел, сидел играл в компьютер". Ему семь лет. Рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел, он сначала побежал, но потом вспомнил, чему его учили, взял сестру в ванную, легли. Спас ее и свою жизнь», - рассказал Гладков.

Ранее российский лидер обсудил с Гладковым вопросы обеспечения безопасности и работу оперативного штаба. Как отметил глава государства, регион устойчиво развивается, на что указывают растущие показатели промышленного производства, объемы инвестиций и рост ВВП.

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