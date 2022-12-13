МИД Великобритании ввел санкции против 12 военачальников ВС РФ

Кроме этого, в санкционный список попали иранский генерал и глава Организации авиационной промышленности Ирана.

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Двенадцать военачальников Вооруженных сил Российской Федерации попали в санкционный список Министерства иностранных дел Великобритании. Данная информация опубликована в пресс-релизе английского ведомства от 13 декабря 2022 года.

Согласно данным британского МИД, ограничения предусматривают запрет гражданам Великобритании на ведение бизнеса с участием лиц, внесенных в санкционный список, а также принадлежащих им компаний. Кроме этого, российским военачальникам и связанным с ними авиационным и морским судам будет закрыт въезд на английские территории.

Кроме представителей Генштаба ВС РФ под ограничения со стороны британского МИД попали иранский бригадный генерал Абдолла Мехраби, а также компания MADO, специализирующаяся на авиационных двигателях, и ее директор Юсеф Абуталеби. Завершает санкционный список глава Организации авиационной промышленности Ирана профессор Афшин Хадже Фард.

Ранее газета Washington Post опубликовала фейк о покупке Россией иранских БПЛА. На данный информационный вброс отреагировали как в Кремле, так и в российском МИД, назвав соответствующие сведения необоснованными. Цель подобных заявлений западной прессы - оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Факт покупки РФ иранских БПЛА в Тегеране также опровергли.