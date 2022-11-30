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Мантуров и Памфилова попали в новый санкционный список Британии

Анна Назайкина
17:26 30.11.2022
Как отметили в британском МИД, Лондон увеличил санкционный список по России на 22 позиции. Кроме того, было внесено одно исправление.
Мантуров и Памфилова попали в новый санкционный список Британии
© Фото: MIT Russia, АГН Москва, GlobalLookPress
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Зампредседателя правительства РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель ЦИК Элла Памфилова попали в новый санкционный список Великобритании.

Кроме того, в нем оказались 10 губернаторов и глав регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии и Калмыкии.

Как отметили в британском дипломатическом ведомстве, Лондон увеличил санкционный список по России на 22 позиции. Кроме того, было внесено одно исправление.

После того как РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее экономические санкции. В числе объявивших о рестрикциях был и Лондон.

В британском правительстве тогда заявили, что будут принимать все меры, чтобы выдавить Россию из международной экономики.

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