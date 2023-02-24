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В Красноярске из-за разгерметизации салона экстренно сел пассажирский самолет

Сергей Лебедев
12:03 24.02.2023
По факту произошедшего следователи уже начали доследственную проверку.
В Красноярске из-за разгерметизации салона экстренно сел пассажирский самолет
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, GlobalLookPress
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В Красноярске совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший из Сочи в Красноярск. Причиной стала разгерметизации салона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

При аварийной посадке никто не пострадал. На борту самолета находились 167 пассажиров и 8 членов экипажа. Отмечается, что следователи уже начали доследственную проверку.

Напомним, недавно пассажир рейса Сочи - Москва снял на видео момент с самолетом, у которого прямо перед вылетом из крыла начало вытекать авиатопливо. Экипаж сразу же остановил борт и выключил двигатели. Самолет переместили на стоянку, куда прибыли необходимые службы.

Ранее появились кадры из самолета, следовавшего из Якутии в Магаданскую область, у которого на высоте открылась дверь. Видео записал один из пассажиров воздушного судна. Тогда в результате произошедшего никто не пострадал. 

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