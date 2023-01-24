Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо

Как утверждается, во время выруливания воздушного судна из отверстия правого полукрыла начало течь авиатопливо, о чем пилотов проинформировал диспетчер.

© Видео: aviatorshina, Telegram © Фото: aviatorshina, Telegram

Пассажир рейса Сочи - Москва снял на видео момент с самолетом, у которого прямо перед вылетом из крыла начало вытекать топливо. Кадры были опубликованы в Telegram-канале аналитического ресурса «Авиаторщина».

Как утверждается, ситуация произошла в Сочи еще на прошлой неделе. По информации ресурса, во время выруливания воздушного судна из отверстия правого полукрыла начало течь авиатопливо, о чем пилотов проинформировал диспетчер.

Было добавлено, что экипаж сразу остановил борт и выключил двигатели. Самолет был перемещен на стоянку, куда прибыли необходимые службы.

Ранее, 9 января, в социальных сетях появились кадры из самолета, следовавшего из Якутии в Магаданскую область, у которого на высоте открылась дверь. Видео записал один из пассажиров воздушного судна. Тогда в результате произошедшего никто не пострадал.