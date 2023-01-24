В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо

Анна Назайкина
16:33 24.01.2023
Как утверждается, во время выруливания воздушного судна из отверстия правого полукрыла начало течь авиатопливо, о чем пилотов проинформировал диспетчер.
© Видео: aviatorshina, Telegram © Фото: aviatorshina, Telegram
Читайте нас на:

Пассажир рейса Сочи - Москва снял на видео момент с самолетом, у которого прямо перед вылетом из крыла начало вытекать топливо. Кадры были опубликованы в Telegram-канале аналитического ресурса «Авиаторщина».

Как утверждается, ситуация произошла в Сочи еще на прошлой неделе. По информации ресурса, во время выруливания воздушного судна из отверстия правого полукрыла начало течь авиатопливо, о чем пилотов проинформировал диспетчер.

Было добавлено, что экипаж сразу остановил борт и выключил двигатели. Самолет был перемещен на стоянку, куда прибыли необходимые службы.

Ранее, 9 января, в социальных сетях появились кадры из самолета, следовавшего из Якутии в Магаданскую область, у которого на высоте открылась дверь. Видео записал один из пассажиров воздушного судна. Тогда в результате произошедшего никто не пострадал.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:08 В стране и мире
Рогов сообщил о взрыве в Бердянске машины местного предпринимателя
15:56 В стране и мире
Госдума может разрешить депутатам декларировать доходы без указания персональных данных
15:28 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Крыму шесть исламистов, координируемых с Украины
15:27 В стране и мире
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до миллиона за инструкции по созданию боеприпасов
15:17 В стране и мире
Причиной крушения вертолета в Броварах могла быть ошибка пилота
Популярное
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.