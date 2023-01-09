Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь

Инцидент произошел, когда самолет набрал высоту в несколько километров.

© Видео: public210991771, VK © Фото: public210991771, VK

У самолета, следовавшего из Якутии в Магаданскую область, открылась дверь прямо во время полета, передает Telegram-канал Mash. Кадры с борта были опубликованы в социальных сетях.

Как утверждается, Ан-26-100 вылетел из якутского Магана в Магадан в два часа дня по местному времени. Инцидент произошел, когда самолет набрал высоту в несколько километров.

Уточняется, что разгерметизация люка произошла в грузовом отсеке. По информации издания, все 25 человек - экипаж и пассажиры - не пострадали.

В конце декабря прошлого года на Сахалине пилотам пришлось экстренно совершить посадку самолета из-за того, что у пассажира взорвался пауэрбанк.