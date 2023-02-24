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Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным

Сергей Лебедев
10:57 24.02.2023
Немецкий канцлер надеется, что когда-то станут возможными честные переговоры.
Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что будет и дальше искать диалог по ситуации на Украине с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, нужно надеяться, что когда-то станут возможными честные переговоры, «которые приведут к приемлемым и правильным результатам».

«Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре», — сказал Шольц в интервью ZDF.

Напомним, недавно канцлер ФРГ уже говорил, что намерен продолжить общение с Путиным. Он отметил, что для него важно, чтобы переговоры возвращались к реальному вопросу о том, как миру выйти из сложившейся сложной ситуации. О готовности к переговорам с официальной Москвой ранее также заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Шольц рассказал, что Путин во время переговоров с ним активно применял в речи немецкий язык. В качестве примера канцлер ФРГ привел телефонную беседу с Путиным 13 сентября, когда обсуждалась обстановка на Украине.

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