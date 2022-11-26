Шольц рассказал, как Путин чередует русский и немецкий языки в переговорах

Канцлер Германии при этом указал, что его знания русского ограничиваются «восьмичасовым курсом языка в школе».

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент России Владимир Путин во время переговоров с ним активно применял в речи немецкий язык. Немецкий лидер привел в качестве примера телефонную беседу с Путиным 13 сентября, когда обсуждалась обстановка на Украине. При этом Шольц упомянул, что с того дня они с российским лидером не говорили.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», - отметил Шольц в беседе с изданием Focus.

Ранее Владимиру Путину на выставке «Прикладные технологии искусственного интеллекта» показали дипфейк с Шольцем, цитирующим Данилу Багрова на немецком языке.