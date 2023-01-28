Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит диалог с официальной Москвой. По его мнению, за мировой порядок несут ответственность все страны и они должны способствовать его поддержанию.

«Я продолжу говорить с Россией», - приводит AFP слова французского лидера.

Макрон неоднократно заявлял о необходимости поддерживать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и искать дипломатические способы разрешения конфликта на Украине.

Кроме этого, президент Пятой республики ранее сделал заявление о необходимости предоставления Москве официальных гарантий, как основы для будущей архитектуры европейской безопасности. Подобные инициативы, впрочем, столкнулись с резкой критикой Парижа со стороны властей прибалтийских стран.