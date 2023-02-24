ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию о «справедливом мире» на Украине

Генассамблея ООН голосами представителей 141 страны приняла антироссийскую резолюцию «о принципах справедливого мира на Украине». Против выступили семь государств.

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Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла предложенную западными странами резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН», - говорится в тексте документа.

В рамках этой резолюции ГА ООН признает территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, а также требует от России вывести все вооруженные силы с украинских территорий и прекратить атаки на инфраструктурные объекты этой страны.

Данное решение поддержали представители 141 страны, воздержались 32, а против проголосовали семь.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что за теракты на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» придется ответить в любом случае. По мнению дипломата, вовлеченность Запада в украинский конфликт растет, а отсутствие справедливого наказания за данную диверсию повлечет за собой эпоху «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».