Небензя: за подрыв «Северных потоков» придется ответить в любом случае

Вовлеченность Запада в конфликт на Украине перестает быть косвенной. Это заметно повсюду, включая подрыв «Северных потоков», за который придется ответить, заявил постпред.

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За подрыв нитей российских трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» придется ответить в любом случае. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на чрезвычайной спецсессии генассамблеи.

Дипломат подчеркнул, что участие запада в украинском кризисе продолжает увеличиваться и перерастает в прямую вовлеченность в конфликт. Признаки этого видны повсюду.

«От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя предупредил о наступлении эпохи «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества» после подрыва российских газопроводов. По его словам, это особенно вероятно в случае, если виновники в диверсии не понесут должного наказания.