Авиационной дивизии ВКС РФ особого назначения вручили орден Жукова
На военном аэродроме в Подмосковье прошел торжественный ритуал вручения ордена Жукова авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил. В мероприятии принял участие командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
Государственную награду дивизии вручили за заслуга в укреплении обороноспособности страны. Сергей Дронов отметил, что личный состав дивизии - этом мощный и сплоченный коллектив профессионалов, который уверенно держит высокую планку, взятую еще более 80 лет назад.
«Личный состав авиационной дивизии – достойные преемники легендарных предшественников, тех, кто в разные годы героически сражались за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество», - добавил заместитель главнокомандующего ВКС России
Напомним, недавно президент России Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской. Формирование было отмечено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действия.
Аналогичное наименование ранее глава государства присвоил 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов