Армия Армия Армия

Авиационной дивизии ВКС РФ особого назначения вручили орден Жукова

09:30 23.02.2023
Торжественный ритуал прошел на военном аэродроме в Подмосковье.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На военном аэродроме в Подмосковье прошел торжественный ритуал вручения ордена Жукова авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил. В мероприятии принял участие командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Государственную награду дивизии вручили за заслуга в укреплении обороноспособности страны. Сергей Дронов отметил, что личный состав дивизии - этом мощный и сплоченный коллектив профессионалов, который уверенно держит высокую планку, взятую еще более 80 лет назад.

«Личный состав авиационной дивизии – достойные преемники легендарных предшественников, тех, кто в разные годы героически сражались за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество», - добавил заместитель главнокомандующего ВКС России

Напомним, недавно президент России Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской. Формирование было отмечено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действия.

Аналогичное наименование ранее глава государства присвоил 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:46 Армия
Видео
Военнослужащие ТОФ приняли участие в мероприятиях в честь Дня защитника Отечества
08:10 В стране и мире
Wirtualna Polska: польская полиция провела секретную операцию на Украине
07:15 Армия
Видео
Герой России Степан Белов рассказал, как подбил 16 танков и уничтожил 200 боевиков в зоне СВО
06:05 Армия
Видео
Бравший Берлин ветеран Юрий Панаит сыграл на скрипке в честь 23 февраля
05:56 В стране и мире
Замглавы МИД Галузин: Западу и Киеву придется сложить оружие для переговоров с Россией
Популярное
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.