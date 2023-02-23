Авиационной дивизии ВКС РФ особого назначения вручили орден Жукова

Торжественный ритуал прошел на военном аэродроме в Подмосковье.

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На военном аэродроме в Подмосковье прошел торжественный ритуал вручения ордена Жукова авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил. В мероприятии принял участие командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Государственную награду дивизии вручили за заслуга в укреплении обороноспособности страны. Сергей Дронов отметил, что личный состав дивизии - этом мощный и сплоченный коллектив профессионалов, который уверенно держит высокую планку, взятую еще более 80 лет назад.

«Личный состав авиационной дивизии – достойные преемники легендарных предшественников, тех, кто в разные годы героически сражались за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество», - добавил заместитель главнокомандующего ВКС России

Напомним, недавно президент России Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской. Формирование было отмечено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действия.

Аналогичное наименование ранее глава государства присвоил 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов