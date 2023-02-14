Армия Путин присвоил наименование «гвардейского» 228-му мотострелковому полку Почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, а также мужество стойкость, которые проявил личный состав полка. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин присвоил 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку почетное наименование «гвардейского». Об этом сообщает сайт правовой информации. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых условиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говорится в тексте президентского указа. Ранее сообщалось, что украинский наблюдатель был уничтожен во время съемок группой «Звезды» репортажа в зоне спецоперации. А Минобороны России показало кадры применения по украинским боевикам 122-миллиметровых реактивных снарядов от РСЗО «Град». Кроме этого, российское оборонное ведомство показало видео подготовки экипажей боевых машин разведки в зоне спецоперации. Экспертное мнение и аналитика