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МИД РФ: миротворческие инициативы по Украине разбиваются о желание США продолжать боевые действия

Ян Брацкий
20:29 22.02.2023
Во внешнеполитическом ведомстве России полагают, что одна из целей США в украинском конфликте ослабить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну.
МИД РФ: миротворческие инициативы по Украине разбиваются о желание США продолжать боевые действия
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Любые миротворческие инициативы по урегулированию украинского кризиса разбиваются о желание Соединенных Штатов продолжать боевые действия. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России по итогам переговоров Сергея Лаврова и Ван И.

«Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до "последнего украинца" с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

После этого, Вашингтон намерен сфокусировать свои «усилия» на сдерживании Пекина, уточнили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Китай на Западе считают главным «стратегическим вызовом», напомнили на Смоленской площади.

Переговоры главы российского дипломатии Сергея Лаврова и руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И состоялись в Москве ранее. Российский министр на них особо отметил, что Москва и Пекин идут по пути, который исторически обусловлен и объективен. С его слов, отношения двух стран динамично развиваются, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене.

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