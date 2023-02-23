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В парке «Патриот» реконструировали подвиг Александра Матросова

Ян Брацкий
22:45 23.02.2023
В исторической реконструкции приняли участие пехотинцы, кавалеристы, бронетехника и даже авиация. Несмотря на мороз, посмотреть на «сражение» пришли сотни зрителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В парке «Патриот» состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная подвигу легендарного Героя Советского Союза Александра Матросова. Перед началом мероприятия участники почтили память всех погибших защитников Отечества минутой молчания. Затем под открытым небом развернулось театрализованное сражение. На «поле боя» вышла бронетехника, кавалерия и даже авиация. Несмотря на мороз, в «Патриоте» собрались сотни людей.

Ранее старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Мигулин рассказал подробности подвига Александра Матросова. Восемьдесят лет назад красноармеец закрыл собой амбразуру вражеского пулемета, тем самым дав возможность своим боевым товарищам продолжить наступление. Подобные героические поступки в годы Великой Отечественной войны совершали многие бойцы, самоотверженно и не щадя своих жизней защищавшие родную землю. Одним из них стал лейтенант Михаил Лукьянов. В день гибели Матросова он совершил такой же подвиг.

Именно о подобных героических страницах прошлого и настоящего сегодня напомнил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступая со сцены Центрального академического театра Российской Армии в День защитника Отечества он отметил славные победы российского солдата.

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