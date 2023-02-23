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Шойгу: славные победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны

17:15 23.02.2023
Министр обороны пришел на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральный академический театр Российской Армии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к военнослужащим в День защитника Отечества. Глава оборонного ведомства напомнил, что мужество и героизм русского солдата, сила и мощь оружия всегда были неотъемлемой частью величия государства.

«Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. С праздником, который олицетворяет верность служению Родине. Во все века героизм и мужество воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия нашего государства. Славные победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны», - заявил Шойгу.

Обращаясь к собравшимся министр отметил, что России снова грозит серьезная опасность. Шойгу упомянул о попытках коллективного Запада расчленить России и лишить ее независимости. Для этих целей используется Украины, заявил Шойгу. Со слов министра обороны, все эти попытки обречены на провал.

Ранее министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника отечества. По мнению Шойгу, этот праздник приобретает особое значения для россиян и стал символом сплоченности.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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