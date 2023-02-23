Вопросы истории Историк Мигулин рассказал, был ли выбор у закрывшего своим телом амбразуру Матросова Ян Брацкий Наталья Жадько Как выяснилось позже, в тот же день аналогичный подвиг совершил еще один красноармеец. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Старший научный сотрудник НИИ Военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Мигулин рассказал подробности подвига Александра Матросова. Восемьдесят лет назад красноармеец совершил поступок, сделавший его фамилию нарицательной - закрыл своим телом вражескую амбразуру. «В этом бою Александр оказался ближе всех к ДЗОТу. Он был с товарищем, бросил гранаты, огонь врага стих. После этого подразделения поднялись в атаку, но в этот момент огонь возобновился. Ничего не оставалось делать, гранат не было. Матросов подполз и закрыл амбразуру своим телом», - рассказал Мигулин. Уже потом выяснилось, что в тот же день во время штурма одной из захваченных фашистами деревушек такой же подвиг совершил еще один боец - лейтенант Михаил Лукьянов. Это произошло всего в паре километров от места гибели Матросова. Сегодня о героизме солдат Красной Армии напоминает мемориальный комплекс. Экспертное мнение и аналитика