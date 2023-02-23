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Историк Мигулин рассказал, был ли выбор у закрывшего своим телом амбразуру Матросова

Ян Брацкий
Наталья Жадько
20:36 23.02.2023
Как выяснилось позже, в тот же день аналогичный подвиг совершил еще один красноармеец.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Старший научный сотрудник НИИ Военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Мигулин рассказал подробности подвига Александра Матросова. Восемьдесят лет назад красноармеец совершил поступок, сделавший его фамилию нарицательной - закрыл своим телом вражескую амбразуру.

«В этом бою Александр оказался ближе всех к ДЗОТу. Он был с товарищем, бросил гранаты, огонь врага стих. После этого подразделения поднялись в атаку, но в этот момент огонь возобновился. Ничего не оставалось делать, гранат не было. Матросов подполз и закрыл амбразуру своим телом», - рассказал Мигулин.

Уже потом выяснилось, что в тот же день во время штурма одной из захваченных фашистами деревушек такой же подвиг совершил еще один боец - лейтенант Михаил Лукьянов. Это произошло всего в паре километров от места гибели Матросова. Сегодня о героизме солдат Красной Армии напоминает мемориальный комплекс.

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