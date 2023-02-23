Историк Мигулин рассказал, был ли выбор у закрывшего своим телом амбразуру Матросова
Старший научный сотрудник НИИ Военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Мигулин рассказал подробности подвига Александра Матросова. Восемьдесят лет назад красноармеец совершил поступок, сделавший его фамилию нарицательной - закрыл своим телом вражескую амбразуру.
«В этом бою Александр оказался ближе всех к ДЗОТу. Он был с товарищем, бросил гранаты, огонь врага стих. После этого подразделения поднялись в атаку, но в этот момент огонь возобновился. Ничего не оставалось делать, гранат не было. Матросов подполз и закрыл амбразуру своим телом», - рассказал Мигулин.
Уже потом выяснилось, что в тот же день во время штурма одной из захваченных фашистами деревушек такой же подвиг совершил еще один боец - лейтенант Михаил Лукьянов. Это произошло всего в паре километров от места гибели Матросова. Сегодня о героизме солдат Красной Армии напоминает мемориальный комплекс.