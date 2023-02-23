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На Кипре провели праздничный митинг в честь Дня защитника Отечества

Максим Крюков
22:23 23.02.2023
Участники мероприятия отметили, что День защитника Отечества сегодня приобретает особое значение и становится одним из важнейших праздников для России.
На Кипре провели праздничный митинг в честь Дня защитника Отечества
© Фото: ТРК «Звезда»
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На Кипре в городе Лимассол прошел праздничный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников при поддержке посольства России и Генерального почетного консула Георгиоса Продрому.

С поздравительной речью выступил председатель КСОРС Дмитрий Апраксин, который заявил, что сегодня День защитника Отечества приобретает особое значение и становится одним из важнейших праздников для нашей страны. Он также подчеркнул, что люди, проживающие в небольшом островном государстве, вносят свой вклад, отстаивая правду и защищая Отечество «в океане лжи и дезинформации».

Активисты и общественные деятели, среди которых были киприоты Микис Филаниотис и Джордж Михаилидис, отметили роль России, которая сегодня ведет борьбу с фашизмом и неонацизмом. Кроме того, они напомнили о великой истории нашей страны и выразили гордость за героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Отечества.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к военнослужащим в День защитника Отечества. Глава оборонного ведомства напомнил, что мужество и героизм русского солдата, сила и мощь оружия всегда были неотъемлемой частью величия государства. Генерал армии также заявил, что России снова грозит серьезная опасность, отметив, что попытки коллективного Запада расчленить нашу страну обречены на провал.

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