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Шойгу заявил, что России снова грозит опасность

Максим Крюков
17:18 23.02.2023
Министр обороны РФ отметил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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России снова грозит серьезная опасность. Страны Запада стремятся расчленить нашу страну и лишить независимости, используя в своих планах Украину. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества, который проходит в Центральном академическом театре Российской Армии.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости», - сказал он.

Глава Минобороны России отметил, что все эти попытки обречены на провал.

«Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды, для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины», - добавил Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что мужество и героизм русского солдата, сила и мощь оружия всегда были неотъемлемой частью величия государства.

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