Генсек НАТО исключил вероятность нормализации отношений с Россией

Генсек Североатлантического альянса напомнил странам Запада об огромных ресурсах России и заявил, что не следует недооценивать Москву.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в будущем, даже после окончания боевых действий на Украине.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», - заявил генсек альянса в интервью изданию Handelsblatt.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине будет иметь затяжной характер и призвал союзников по военному блоку готовиться к длинному пути. Он добавил, что вся оказываемая киевскому режиму военная помощь направлена на то, чтобы он мог заключить мирный договор на своих условиях.