Большинство смотревших обращение Путина россиян сочли его искренним

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Подавляющее большинство жителей России, смотревших обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию, считают его искренним. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как пишет RT, со ссылкой на его материалы, такого ответа придерживаются 78% опрошенных. Еще 9% уверены в обратном, 13% затруднились ответить. Кроме того, 82% опрошенных назвали обращение главы государства интересным.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому более 79% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Его деятельность получила одобрение 76% граждан.

Обращение президента к Федеральному собранию состоялось в минувший вторник, 21 февраля. В своей речи глава государства подробно остановился на причинах проведения спецоперации и ее целях. Многие эксперты отметили социальный характер обращения в этом году. Президент обратил внимание на необходимость поддержки семей военнослужащих-участников спецоперации. Главной международной новостью минувшего послания стало приостановление участия России в ДСНВ.