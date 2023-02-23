Шойгу: соцзащита семей участников СВО - приоритетная работа для Минобороны России

Кроме того, Министр обороны РФ поблагодарил родственников военнослужащих за моральную поддержку, ведь она помогает им достойно выполнять свой воинский долг.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Социальная защита семей участников специальной военной операции является приоритетной работой для Министерства обороны Российской Федерации. С таким заявлением выступил глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества.

«Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг», - сказал он.

Кроме того, глава Минобороны России заявил, что славные победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны. Сергей Шойгу напомнил, что мужество и героизм русского солдата, сила и мощь оружия всегда были неотъемлемой частью величия государства.

Также министр отметил, что России снова грозит серьезная опасность. По его словам, страны Запада стремятся расчленить нашу страну и лишить независимости, используя в своих планах Украину. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что все эти попытки обречены на провал.