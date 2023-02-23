Шойгу отметил мужество и самоотверженность участников СВО в День защитника Отечества

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении он отметил, что праздник приобретает особое значение и становится для всех россиян символом сплоченности перед серьезным вызовом.

Шойгу обратился к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, офицерам и ветеранам боевых действий.

«Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма», - сказал он.

Как отметил министр, в зоне специальной военной операции военнослужащие и добровольцы сражаются за мирную и свободную жизнь. Они демонстрируют отвагу и взаимовыручку, а также готовность решать сложные и ответственные задачи в самых непростых условиях, подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что боевая выучка личного состава в совершенствуется, проводятся мероприятия по оснащению войск современными образцами вооружения и военной техники. Шойгу поблагодарил всех причастных к празднику за добросовестную службу, пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ранее с Днем защитника Отечества россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем обращении он рассказал, что российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, а также осваивает серийный выпуск перспективных образцов.