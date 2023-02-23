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Артиллеристы из зоны СВО и 97-летний ветеран ВОВ обменялись поздравлениями с Днем защитника Отечества

06:35 23.02.2023
Ветеран пообщался с военнослужащими на передовой по видеосвязи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) поздравили 97-летнего ветерана Михаила Васильевича Асанова с Днем защитника Отечества. Бойцы пообщались с ветераном из зоны специальной военной операции по видеосвязи.

Артиллеристы поздравили ветерана с праздником, пожелали ему крепкого здоровья и поблагодарили за самоотверженность в нелегкие годы войны. Ветеран в свою очередь поблагодарил военнослужащих за подготовленный сюрприз, пожелал им оставаться верными своему Отечеству, успехов и крепкого здоровья.

За онлайн-поздравлением ветеран наблюдал вместе с представителем штаба войсковой части, который от имени всего личного состава пришел поздравить Михаила Васильевича с праздником.

Асанов Михаил Васильевич служил в армии с 16-летнего возраста, прошел курсы младших командиров. В мае 1944 его направили на Третий Белорусский фронт, он участвовал в тяжелых боях во время освобождения Белоруссии, Литвы и штурма Кенигсберга, был дважды ранен.

Михаил Васильевич награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу». После прохождения военной службы приехал в город Юрга Кемеровской области, где работал на машиностроительном заводе.

Ранее жителей России с Днем защитника Отчества поздравили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. В нем они уделили особое внимание участникам специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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